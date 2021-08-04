Обчищают веранды: В центре Москвы орудует банда "цветочных маньяков"
Злоумышленники занимаются воровством в часы, когда на улицах мало прохожих, а заведения ещё закрыты.
В центре Москвы орудует банда "цветочных маньяков". Видео © LIFE
Один из ресторанов в центре Москвы стал жертвой неизвестных, которые очень любят растения. Причём так сильно, что регулярно готовы уносить их с собой. Орудуют "цветочные маньяки" в районе улицы Земляной Вал.
"Сначала мы заметили пропажу одного дерева стоимостью 15 тысяч рублей, его украла какая-то группа ребят 23 июля. Спустя неделю, 31 июля, у нас пропадает второе дерево. Отсмотрев камеры, мы поняли, что это снова те же ребята, ранним утром нагло воруют дорогостоящие деревья с нашей веранды", — рассказала Лайфу директор ресторана Osteria Mario Алёна.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что две девушки беззаботно прогуливаются мимо веранды, а потом резко хватают кадку с деревом и убегают. В ресторане подсчитали, что своими действиями злоумышленники причинили ущерб в размере 38 тысяч рублей. На "цветочных маньяков" уже написано заявление в полицию.
А ранее Лайф рассказывал, как был отправлен под суд репетитор, склонивший подростка к краже миллионов у родителей. Злоумышленник обещал 13-летнему мальчику, что поделится с ним награбленным.
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