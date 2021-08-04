Россияне стали покупать меньше шоколада и больше ЗОЖ-сладостей

Россияне стали предпочитать шоколадным батончикам менее вредные сладости в связи с возросшим интересом к здоровому образу жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Сбермаркета", которое есть в распоряжении Лайфа.

По данным опроса, среди населения по стране спрос на шоколад изменился не сильно — разница составила 0,5% год к году. А вот среди жителей городов-миллионников он упал значительно — с 21,3% до 13,1%. Аналитики не исключают, что такой скачок связан с повышением цен на сладости: 100-граммовая плитка молочного шоколада за год подорожала на 26%, её средняя стоимость сейчас составляет около 100 рублей.

В то же время интерес к так называемым ЗОЖ-сладостям вырос почти на 6% — по результатам опроса, россияне чаще всего покупают леденцы и батончики без сахара, а также протеиновые печенье и батончики. Также пользуется популярностью стевия и сахарозаменитель — они составили 15% от всех покупок в категории правильных сладостей.

Несмотря на новую тенденцию к покупке полезных лакомств, продажи молочного шоколада выросли в первом полугодии 2021-го на 20%. Также согласно исследованию Москва оказалась лидером по покупкам шоколада без сахара, на втором месте находится Новосибирск, а на третьем — Краснодар.