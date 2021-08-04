НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне стали покупать меньше шоколада и больше ЗОЖ-сладостей

Москва оказалась лидером по покупкам шоколада без сахара, на втором месте находится Новосибирск, а на третьем — Краснодар.

4 августа, 14:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россияне стали предпочитать шоколадным батончикам менее вредные сладости в связи с возросшим интересом к здоровому образу жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Сбермаркета", которое есть в распоряжении Лайфа.

По данным опроса, среди населения по стране спрос на шоколад изменился не сильно — разница составила 0,5% год к году. А вот среди жителей городов-миллионников он упал значительно — с 21,3% до 13,1%. Аналитики не исключают, что такой скачок связан с повышением цен на сладости: 100-граммовая плитка молочного шоколада за год подорожала на 26%, её средняя стоимость сейчас составляет около 100 рублей.

Стало известно, сколько россиян считают себя приверженцами ЗОЖ

Стало известно, сколько россиян считают себя приверженцами ЗОЖ

В то же время интерес к так называемым ЗОЖ-сладостям вырос почти на 6% — по результатам опроса, россияне чаще всего покупают леденцы и батончики без сахара, а также протеиновые печенье и батончики. Также пользуется популярностью стевия и сахарозаменитель — они составили 15% от всех покупок в категории правильных сладостей.

Несмотря на новую тенденцию к покупке полезных лакомств, продажи молочного шоколада выросли в первом полугодии 2021-го на 20%. Также согласно исследованию Москва оказалась лидером по покупкам шоколада без сахара, на втором месте находится Новосибирск, а на третьем — Краснодар.

"Вы будете поражены": Китайцы перечислили любимые сладости из разных уголков России

"Вы будете поражены": Китайцы перечислили любимые сладости из разных уголков России

Однако ранее Лайф узнал от эксперта, какие продукты считаются ложнополезными, и среди них оказались протеиновые батончики. Специалист назвала пять популярных и якобы полезных продуктов, которые вполне могут навредить здоровью.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Врач опровергла миф о вреде шоколадных батончиков

4 июня, 16:37

Учёные опровергли миф о существовании "суперфудов"

21 марта, 04:31

Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял популярный миф о сигаретах

сегодня в 16:45

Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

сегодня в 16:36

"Из-под машины голова торчала": Очевидица сравнила таран рынка в Калининграде с фильмом ужасов

сегодня в 16:31

Новости партнеров

Layer 1