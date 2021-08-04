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"Единая Россия" представит Путину кандидатуры на должности глав трёх регионов страны

Как уточнили в партии, речь идёт о Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании.

4 августа, 14:33
<p>Фото © ТАСС / Ведомости</p>

Фото © ТАСС / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину представят кандидатов для рассмотрения при назначении на должности глав трёх северокавказских республик. Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Так, в Дагестан порекомендовали и.о. главы республики Сергея Меликова, в Северную Осетию — и.о. главы региона Сергея Меняйло, а в Карачаево-Черкесию — действующего главу республики Рашида Темрезова. Турчак объяснил выбор кандидатур.

"Меликов руководит республикой чуть менее года, но уже зарекомендовал себя как эффективный управленец, обладающий необходимой волей и опытом. Под его руководством Дагестан достаточно плавно проходит через сложный период пандемии, с его приходом активизировался диалог с гражданским обществом. Это человек военный, решительный, способный добиваться поставленных целей", — рассказал Турчак.

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Меняйло смог доказать, что "может эффективно управлять таким непростым субъектом, как Северная Осетия". У него серьёзный политический и управленческий опыт.

"Он обладает огромным управленческим, политическим опытом, был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, губернатором Севастополя, занимал высокие должности в Военно-морском флоте РФ", — объяснил Турчак выбор в пользу Сергея Меняйло.

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Темрезов в свою очередь "10 лет успешно решает задачи развития республики, повышения качества жизни" в Карачаево-Черкесии. По словам Турчака, партия считает его "достойным руководителем".

"У него слаженная, сработанная команда. Считаем, что это достойный руководитель, который в случае переподтверждения полномочий сможет многое сделать для Карачаево-Черкесской Республики, благополучия и процветания её жителей", — отметил Турчак.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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