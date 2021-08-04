"Единая Россия" представит Путину кандидатуры на должности глав трёх регионов страны

Президенту России Владимиру Путину представят кандидатов для рассмотрения при назначении на должности глав трёх северокавказских республик. Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Так, в Дагестан порекомендовали и.о. главы республики Сергея Меликова, в Северную Осетию — и.о. главы региона Сергея Меняйло, а в Карачаево-Черкесию — действующего главу республики Рашида Темрезова. Турчак объяснил выбор кандидатур.

"Меликов руководит республикой чуть менее года, но уже зарекомендовал себя как эффективный управленец, обладающий необходимой волей и опытом. Под его руководством Дагестан достаточно плавно проходит через сложный период пандемии, с его приходом активизировался диалог с гражданским обществом. Это человек военный, решительный, способный добиваться поставленных целей", — рассказал Турчак.

Меняйло смог доказать, что "может эффективно управлять таким непростым субъектом, как Северная Осетия". У него серьёзный политический и управленческий опыт.

"Он обладает огромным управленческим, политическим опытом, был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, губернатором Севастополя, занимал высокие должности в Военно-морском флоте РФ", — объяснил Турчак выбор в пользу Сергея Меняйло.

Темрезов в свою очередь "10 лет успешно решает задачи развития республики, повышения качества жизни" в Карачаево-Черкесии. По словам Турчака, партия считает его "достойным руководителем".

"У него слаженная, сработанная команда. Считаем, что это достойный руководитель, который в случае переподтверждения полномочий сможет многое сделать для Карачаево-Черкесской Республики, благополучия и процветания её жителей", — отметил Турчак.