Стали известны подробности избиения зампрокурора из Ленобласти в кафе

В Выборге Ленинградской области прокурорская проверка в местном кафе "Папарацци" закончилась избиением 42-летнего зампрокурора Выборгского района. Это сделали владельцы заведения. Об этом Лайфу рассказал источник.

Выяснилось, сотрудники кафе ранее направили жалобу в прокуратуру, отметив, что им некоторое время не выплачивают заработную плату. На место с проверкой прибыла зампрокурора Выборгского района с двумя сотрудниками. Владельцы кафе — 62-летний мужчина с супругой — не обрадовались таким гостям и напали на них.

Они избили зампрокурора, порвав женщине плащ. Впоследствии владельцы заявили полицейским, что сотрудница прокуратуры не предъявила удостоверения, а удары были нанесены в суматохе. А перепалка произошла после того, как женщина якобы пыталась отобрать телефон у официантки. Зампрокурора рассказала в свою очередь, что, прибыв на место, она предъявила удостоверение.

В отношении владельцев кафе возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Их задержали и отправили в ИВС.