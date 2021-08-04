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Стали известны подробности избиения зампрокурора из Ленобласти в кафе

Злоумышленники заявили полицейским, что сотрудница ведомства не представилась и пыталась забрать телефон у официантки.

4 августа, 16:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Выборге Ленинградской области прокурорская проверка в местном кафе "Папарацци" закончилась избиением 42-летнего зампрокурора Выборгского района. Это сделали владельцы заведения. Об этом Лайфу рассказал источник.

Выяснилось, сотрудники кафе ранее направили жалобу в прокуратуру, отметив, что им некоторое время не выплачивают заработную плату. На место с проверкой прибыла зампрокурора Выборгского района с двумя сотрудниками. Владельцы кафе — 62-летний мужчина с супругой — не обрадовались таким гостям и напали на них.

Они избили зампрокурора, порвав женщине плащ. Впоследствии владельцы заявили полицейским, что сотрудница прокуратуры не предъявила удостоверения, а удары были нанесены в суматохе. А перепалка произошла после того, как женщина якобы пыталась отобрать телефон у официантки. Зампрокурора рассказала в свою очередь, что, прибыв на место, она предъявила удостоверение.

В Ленобласти жестоко избили женщину-зампрокурора, которая пришла в кафе с проверкой

В Ленобласти жестоко избили женщину-зампрокурора, которая пришла в кафе с проверкой

В отношении владельцев кафе возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Их задержали и отправили в ИВС.

Ранее стало известно, что слабослышащий таксист из Энгельса, на которого обрушилась с кулаками пассажирка, написал заявление в полицию.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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