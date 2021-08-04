Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией

Президент России Владимир Путин подписал проект соглашения с Южной Осетией об упрощённом порядке получения двойного гражданства. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства", — сказано в документе.

Таким образом, Путин одобрил предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Согласно договору, граждане одной стороны имеют право приобретать гражданство другой стороны без отказа от имеющегося.