"Give me your name, тварь": Курившая на борту москвичка при задержании прикинулась иностранкой
В итоге гражданку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".
Полиция показала, как себя вела закурившая в бизнес-классе москвичка при задержании. Видео © УТ МВД России по ЦФО
Полиция показала видео задержания 52-летней владелицы турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, сидящая в инвалидной коляске, сначала по-английски рассказывает, что прилетела в Москву из-за границы, а потом требует имя сотрудника полиции. Но, когда обстановка накалилась, женщина вышла из себя и всё же заговорила по-русски.
Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, женщину из самолёта собирались доставить в дежурную часть. Так как она с трудом передвигалась из-за повреждённой ноги, ей предоставили кресло для людей с ограниченными возможностями. Но пассажирка начала вести себя неадекватно, кричать, размахивать руками (повредив при этом рацию полицейского), бросаться на стражей порядка.
"You are danger! Give me your name!" — говорит пассажирка на видео.
"Со мной можно по-русски говорить", — отвечает ей полицейский.
На просьбы правоохранителей прекратить такое поведение женщина не реагировала, поэтому её приковали наручниками прямо к креслу и передали медикам. В итоге гражданку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".
Напомним, ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции. Нарушительница утверждает, что ей угрожали расправой, пытались вколоть неизвестное вещество, а стюард, по её словам, подсыпал ей что-то в вино.
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