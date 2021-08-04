Полиция показала, как себя вела закурившая в бизнес-классе москвичка при задержании. Видео © УТ МВД России по ЦФО

Полиция показала видео задержания 52-летней владелицы турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, сидящая в инвалидной коляске, сначала по-английски рассказывает, что прилетела в Москву из-за границы, а потом требует имя сотрудника полиции. Но, когда обстановка накалилась, женщина вышла из себя и всё же заговорила по-русски.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, женщину из самолёта собирались доставить в дежурную часть. Так как она с трудом передвигалась из-за повреждённой ноги, ей предоставили кресло для людей с ограниченными возможностями. Но пассажирка начала вести себя неадекватно, кричать, размахивать руками (повредив при этом рацию полицейского), бросаться на стражей порядка.

"You are danger! Give me your name!" — говорит пассажирка на видео. "Со мной можно по-русски говорить", — отвечает ей полицейский.

На просьбы правоохранителей прекратить такое поведение женщина не реагировала, поэтому её приковали наручниками прямо к креслу и передали медикам. В итоге гражданку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".