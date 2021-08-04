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"Give me your name, тварь": Курившая на борту москвичка при задержании прикинулась иностранкой

В итоге гражданку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

4 августа, 15:56

Полиция показала, как себя вела закурившая в бизнес-классе москвичка при задержании. Видео © УТ МВД России по ЦФО

Полиция показала видео задержания 52-летней владелицы турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, сидящая в инвалидной коляске, сначала по-английски рассказывает, что прилетела в Москву из-за границы, а потом требует имя сотрудника полиции. Но, когда обстановка накалилась, женщина вышла из себя и всё же заговорила по-русски.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, женщину из самолёта собирались доставить в дежурную часть. Так как она с трудом передвигалась из-за повреждённой ноги, ей предоставили кресло для людей с ограниченными возможностями. Но пассажирка начала вести себя неадекватно, кричать, размахивать руками (повредив при этом рацию полицейского), бросаться на стражей порядка.

"You are danger! Give me your name!" — говорит пассажирка на видео.

"Со мной можно по-русски говорить", — отвечает ей полицейский.

На просьбы правоохранителей прекратить такое поведение женщина не реагировала, поэтому её приковали наручниками прямо к креслу и передали медикам. В итоге гражданку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Курившая в бизнес-классе москвичка: Я достала сигарету, потому что её запах снимает боль

Курившая в бизнес-классе москвичка: Я достала сигарету, потому что её запах снимает боль

Напомним, ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции. Нарушительница утверждает, что ей угрожали расправой, пытались вколоть неизвестное вещество, а стюард, по её словам, подсыпал ей что-то в вино.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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