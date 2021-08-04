НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял миф о сигаретах

Врач рассказал о том, что действительно помогло москвичке снять болевые ощущения во время полёта.

4 августа, 16:45

Распространённое мнение о способности курения сигарет притуплять боль является всего лишь мифом, но это может являться отвлекающим объектом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя заявление владелицы турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум – Москва.

"Отвлекающий фактор имеет, да. У курильщика отвлекающий фактор, рефлекторный имеется. Но от запаха боль не уходит. Она в состоянии опьянения находилась, там же не только сигареты", — объяснил нарколог.

Курившая в бизнес-классе москвичка: Я достала сигарету, потому что её запах снимает боль

Курившая в бизнес-классе москвичка: Я достала сигарету, потому что её запах снимает боль

По словам Казанцева, на самом деле алкоголь по-настоящему способствует притуплению боли. Сигареты на это не способны.

Ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум – Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции. Нарушительница утверждает, что ей угрожали расправой, пытались вколоть неизвестное вещество, а стюард, по её словам, подсыпал ей что-то в вино.


Это другое: Выпустивший аварийный трап лайнера в Шереметьево осудил курильщицу из бизнес-класса

Это другое: Выпустивший аварийный трап лайнера в Шереметьево осудил курильщицу из бизнес-класса

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Россиянам рассказали об алкоголе, который нельзя пить натощак

7 мая, 07:10

Это другое: Выпустивший аварийный трап лайнера в Шереметьево осудил курильщицу из бизнес-класса

сегодня в 14:13

Названа главная опасность фальшивого сливочного масла

сегодня в 12:44

Подавший сигнал тревоги самолёт из Екатеринбурга в Москву экстренно сел в Казани

сегодня в 21:20

Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"

сегодня в 21:13

Новости партнеров

Layer 1