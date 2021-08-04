Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял миф о сигаретах

Распространённое мнение о способности курения сигарет притуплять боль является всего лишь мифом, но это может являться отвлекающим объектом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя заявление владелицы турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум – Москва.

"Отвлекающий фактор имеет, да. У курильщика отвлекающий фактор, рефлекторный имеется. Но от запаха боль не уходит. Она в состоянии опьянения находилась, там же не только сигареты", — объяснил нарколог.