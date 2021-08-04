Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял миф о сигаретах
Врач рассказал о том, что действительно помогло москвичке снять болевые ощущения во время полёта.
Распространённое мнение о способности курения сигарет притуплять боль является всего лишь мифом, но это может являться отвлекающим объектом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя заявление владелицы турфирмы, которая закурила на борту рейса Бодрум – Москва.
"Отвлекающий фактор имеет, да. У курильщика отвлекающий фактор, рефлекторный имеется. Но от запаха боль не уходит. Она в состоянии опьянения находилась, там же не только сигареты", — объяснил нарколог.
По словам Казанцева, на самом деле алкоголь по-настоящему способствует притуплению боли. Сигареты на это не способны.
Ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум – Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции. Нарушительница утверждает, что ей угрожали расправой, пытались вколоть неизвестное вещество, а стюард, по её словам, подсыпал ей что-то в вино.
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