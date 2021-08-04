Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что госпереворот в стране планировали не сторонники экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской.

"Я, в принципе, лично знал многих людей, которые говорили о попытке насильственного переворота. Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота", — сказал он в интервью на ютуб-канале литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

По словам Романа, данные новости для Тихановской стали неожиданностью и она назвала предложение о перевороте "очень страшным". Дальше он общался с советником Тихановской — Александром Добровольским.

"Я думаю, что он может подтвердить мои слова о том, что штаб не принимал активного участия в обсуждении, штаб не принимал никакого участия в планировании. Позиция была такая, что мы вообще не вмешиваемся, мы не принимаем в этом участия, мы просто наблюдаем", — подытожил Протасевич.