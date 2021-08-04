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Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

По его словам, в планах оппозиции было занять позицию наблюдателей и не вмешиваться в происходящее во время выборов.

4 августа, 16:36
<p>Кадр из видео © YouTube / Канал литовского политика Альгирдаса Палецкиса</p>

Кадр из видео © YouTube / Канал литовского политика Альгирдаса Палецкиса

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что госпереворот в стране планировали не сторонники экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской.

"Я, в принципе, лично знал многих людей, которые говорили о попытке насильственного переворота. Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота", — сказал он в интервью на ютуб-канале литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

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По словам Романа, данные новости для Тихановской стали неожиданностью и она назвала предложение о перевороте "очень страшным". Дальше он общался с советником Тихановской — Александром Добровольским.

"Я думаю, что он может подтвердить мои слова о том, что штаб не принимал активного участия в обсуждении, штаб не принимал никакого участия в планировании. Позиция была такая, что мы вообще не вмешиваемся, мы не принимаем в этом участия, мы просто наблюдаем", — подытожил Протасевич.

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Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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