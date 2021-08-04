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Forbes официально признал Рианну миллиардером и богатейшей певицей

По данным издания, около 1,4 миллиарда долларов артистка заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty.

4 августа, 17:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR4OXuvrA7D/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">badgalriri</a></p>

Фото © Instagram / badgalriri

Американская певица Рианна официально стала миллиардером, сообщили в Forbes. Она является самой богатой артисткой в мире. В настоящее время её состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Около 1,4 миллиарда долларов певица заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty, которую она основала в 2017 году совместно с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. По данным журнала, звезде также принадлежит доля в компании Savage x Fenty, которая занимается производством нижнего белья. Около тридцати миллионов Рианне приносит её деятельность в качестве певицы и актрисы.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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