Forbes официально признал Рианну миллиардером и богатейшей певицей

Американская певица Рианна официально стала миллиардером, сообщили в Forbes. Она является самой богатой артисткой в мире. В настоящее время её состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Около 1,4 миллиарда долларов певица заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty, которую она основала в 2017 году совместно с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. По данным журнала, звезде также принадлежит доля в компании Savage x Fenty, которая занимается производством нижнего белья. Около тридцати миллионов Рианне приносит её деятельность в качестве певицы и актрисы.