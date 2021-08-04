Forbes официально признал Рианну миллиардером и богатейшей певицей
По данным издания, около 1,4 миллиарда долларов артистка заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty.
Фото © Instagram / badgalriri
Американская певица Рианна официально стала миллиардером, сообщили в Forbes. Она является самой богатой артисткой в мире. В настоящее время её состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.
Около 1,4 миллиарда долларов певица заработала благодаря своей косметической компании Fenty Beauty, которую она основала в 2017 году совместно с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. По данным журнала, звезде также принадлежит доля в компании Savage x Fenty, которая занимается производством нижнего белья. Около тридцати миллионов Рианне приносит её деятельность в качестве певицы и актрисы.
Ранее стало известно, что Бернар Арно лишил Безоса звания богатейшего человека мира. За сутки капитал основателя Amazon сократился на 13,6 миллиарда долларов (6,76%).
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