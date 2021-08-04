Производители не увидели необходимости в введении налога на мясо в России
В Национальной мясной ассоциации полагают, что данная мера актуальна для стран, где уровень животноводства зашкаливает.
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Разговоры о возможности введения налога на мясо в России являются не чем иным, как рассуждениями о будущем на 100 лет вперёд. Такое мнение Лайфу высказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
"Это не инициатива и не предложение. Это повторение того, что говорят европейские политики в тех странах, где концентрация животноводства зашкаливает. В России никто такой налог на мясо не собирается вводить. Уж коль мы каждый день боремся за низкие цены на продукты питания, какой смысл говорить о каких-то налогах на эти же продукты питания", — сказал Юшин.
Напомним, предложенный Еврокомиссией так называемый углеродный налог для России может достичь размера в 1,1 миллиарда евро. Эти расходы лягут прежде всего на плечи поставщиков железа, стали, алюминия, удобрений. Такие данные привёл РБК на основе расчётов, выполненных по методике, подтверждённой в Минэкономразвития.
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