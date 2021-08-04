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Дженнифер Энистон перестала общаться с друзьями-антипрививочниками

Актриса согласна, что каждый имеет право на своё мнение, однако зачастую это мнение не имеет под собой никаких оснований.

4 августа, 15:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSE_t1TrrQd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jenniferaniston</a></p>

Фото © Instagram / jenniferaniston

Голливудская актриса Дженнифер Энистон перестала общаться с некоторыми из друзей из-за их нелюбви к вакцинациям. Об этом пишет журнал InStyle.

"По-прежнему есть большая группа людей, которая выступает против вакцинации или просто не прислушивается к фактам. Это настоящий позор. Я недавно потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались прививаться. Это было досадно", — рассказала актриса.

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Она не отрицает, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако зачастую это мнение не имеет под собой никаких оснований. В связи с этим актриса считает, что информировать общественность о ситуации с коронавирусом всё ещё важно.

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Ранее Лайф приводил список российских и западных знаменитостей, которые оказались в первых рядах привившихся от коронавируса "Спутником V". Они воспользовались возможностью привиться препаратом ещё до объявления массовой вакцинации и поделились своими историями.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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