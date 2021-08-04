Дженнифер Энистон перестала общаться с друзьями-антипрививочниками

Голливудская актриса Дженнифер Энистон перестала общаться с некоторыми из друзей из-за их нелюбви к вакцинациям. Об этом пишет журнал InStyle.

"По-прежнему есть большая группа людей, которая выступает против вакцинации или просто не прислушивается к фактам. Это настоящий позор. Я недавно потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались прививаться. Это было досадно", — рассказала актриса.

Она не отрицает, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако зачастую это мнение не имеет под собой никаких оснований. В связи с этим актриса считает, что информировать общественность о ситуации с коронавирусом всё ещё важно.