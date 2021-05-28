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Как выглядели актёры "Друзей" в первой и последней сериях и что с ними стало в финальном эпизоде

Пилотный выпуск сериала "Друзья" вышел в конце 1994 года. Спустя почти 10 лет в эфир пустили финальный эпизод, и казалось, история нью-йоркской компании закончилась навсегда. Но ещё через 17 лет на стриминговых сервисах снова появилась свежая серия любимого телешоу. Предлагаем посмотреть, как изменились актёры легендарных "Друзей" за почти 30 лет с запуска.

28 мая, 15:15

Кадры из видео © NBC, HBO

Специальный выпуск легендарного сериала "Друзья. Воссоединение" вышел 27 мая. Стоит отметить, что новой серией это назвать нельзя — скорее это некое ток-шоу с вереницей звёздных гостей. Среди них Дэвид Бекхэм, Риз Уизерспун и Леди Гага. Последняя вместе с Фиби даже спела "Драного кота". Однако со своей задачей "Воссоединение" справляется на сто процентов. Увидев любимых актёров вместе спустя 17 лет, едва ли кто-то сможет сдержать ностальгическую слезу. Кстати, в России спешл тоже можно посмотреть. Он доступен в стриминговом сервисе "Амедиатека" и "Кинопоиск HD".

Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин

25 лет — 35 лет — 52 года

Кадры из видео © NBC, HBO

Кадры из видео © NBC, HBO

Кортни Кокс в роли Моники Геллер

20 лет — 39 лет — 56 лет

Кадры из видео © NBC, HBO

Кадры из видео © NBC, HBO

Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе

31 год — 40 лет — 57 лет

Кадры из видео © NBC, HBO

Кадры из видео © NBC, HBO

Мэтт Леблан в роли Джои Триббиани

27 лет — 36 лет — 53 года

Кадры из видео © NBC, HBO

Кадры из видео © NBC, HBO

Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга

25 лет — 34 года — 51 год

Кадры из видео © NBC, HBO

Кадры из видео © NBC, HBO

Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера

27 лет — 37 лет — 54 года

Кадры из видео © NBC, HBO

Кадры из видео © NBC, HBO

Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"

Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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