Как выглядели актёры "Друзей" в первой и последней сериях и что с ними стало в финальном эпизоде
Пилотный выпуск сериала "Друзья" вышел в конце 1994 года. Спустя почти 10 лет в эфир пустили финальный эпизод, и казалось, история нью-йоркской компании закончилась навсегда. Но ещё через 17 лет на стриминговых сервисах снова появилась свежая серия любимого телешоу. Предлагаем посмотреть, как изменились актёры легендарных "Друзей" за почти 30 лет с запуска.
Кадры из видео © NBC, HBO
Специальный выпуск легендарного сериала "Друзья. Воссоединение" вышел 27 мая. Стоит отметить, что новой серией это назвать нельзя — скорее это некое ток-шоу с вереницей звёздных гостей. Среди них Дэвид Бекхэм, Риз Уизерспун и Леди Гага. Последняя вместе с Фиби даже спела "Драного кота". Однако со своей задачей "Воссоединение" справляется на сто процентов. Увидев любимых актёров вместе спустя 17 лет, едва ли кто-то сможет сдержать ностальгическую слезу. Кстати, в России спешл тоже можно посмотреть. Он доступен в стриминговом сервисе "Амедиатека" и "Кинопоиск HD".
Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин
25 лет — 35 лет — 52 года
Кадры из видео © NBC, HBO
Кортни Кокс в роли Моники Геллер
20 лет — 39 лет — 56 лет
Кадры из видео © NBC, HBO
Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе
31 год — 40 лет — 57 лет
Кадры из видео © NBC, HBO
Мэтт Леблан в роли Джои Триббиани
27 лет — 36 лет — 53 года
Кадры из видео © NBC, HBO
Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга
25 лет — 34 года — 51 год
Кадры из видео © NBC, HBO
Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера
27 лет — 37 лет — 54 года
Кадры из видео © NBC, HBO
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