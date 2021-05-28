Как выглядели актёры "Друзей" в первой и последней сериях и что с ними стало в финальном эпизоде

Пилотный выпуск сериала "Друзья" вышел в конце 1994 года. Спустя почти 10 лет в эфир пустили финальный эпизод, и казалось, история нью-йоркской компании закончилась навсегда. Но ещё через 17 лет на стриминговых сервисах снова появилась свежая серия любимого телешоу. Предлагаем посмотреть, как изменились актёры легендарных "Друзей" за почти 30 лет с запуска.