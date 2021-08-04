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Дым от лесных пожаров в Сибири достиг столицы Монголии

В стране не зафиксированы возгорания, однако там обеспокоены ситуацией.

4 августа, 15:14
<p>Фото © ТАСС / Снимок с видео. Пресс-служба Западного военного округа</p>

Фото © ТАСС / Снимок с видео. Пресс-служба Западного военного округа

Дым от сибирских лесных пожаров дошёл до Улан-Батора — столицы Монголии. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на заявление Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды восточноазиатской страны.

В Монголии нет очагов природных пожаров. Однако над рядом провинций страны навис белый дым.

"В последние дни столица и некоторые северные и центральные провинции нашей страны оказались окутаны белым дымом, вызванным лесными пожарами в российской Сибири", — говорится в заявлении.

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Ранее Лайф сообщал, что площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки увеличилась и достигла примерно 1,1 миллиона гектаров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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