Дым от лесных пожаров в Сибири достиг столицы Монголии
В стране не зафиксированы возгорания, однако там обеспокоены ситуацией.
Фото © ТАСС / Снимок с видео. Пресс-служба Западного военного округа
Дым от сибирских лесных пожаров дошёл до Улан-Батора — столицы Монголии. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на заявление Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды восточноазиатской страны.
В Монголии нет очагов природных пожаров. Однако над рядом провинций страны навис белый дым.
"В последние дни столица и некоторые северные и центральные провинции нашей страны оказались окутаны белым дымом, вызванным лесными пожарами в российской Сибири", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки увеличилась и достигла примерно 1,1 миллиона гектаров.
Комментариев: 0