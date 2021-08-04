Дым от лесных пожаров в Сибири достиг столицы Монголии

Дым от сибирских лесных пожаров дошёл до Улан-Батора — столицы Монголии. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на заявление Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды восточноазиатской страны.

В Монголии нет очагов природных пожаров. Однако над рядом провинций страны навис белый дым.

"В последние дни столица и некоторые северные и центральные провинции нашей страны оказались окутаны белым дымом, вызванным лесными пожарами в российской Сибири", — говорится в заявлении.