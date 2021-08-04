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Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt

Администрации ресурса было направлено 145 писем с требованием удалить запрещённый контент.

4 августа, 14:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор 3 августа заблокировал доступ к ресурсу DeviantArt, так как сайт неоднократно игнорировал требования регулятора удалить запрещённые материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту", — уточнили в РКН.

Отмечается, что в ведомстве с 2019 года требовали от администрации ресурса DeviantArt удалить запрещённый контент, который содержит детскую порнографию, суицидальные и пронаркотические материалы. В адрес онлайн-галереи было направлено 145 писем.

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Ранее Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с разборами текстов песен — американский портал genius.com. Как сообщили в ведомстве, даже после неоднократных предупреждений с ресурса не был удалён запрещённый контент.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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