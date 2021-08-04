Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt

Роскомнадзор 3 августа заблокировал доступ к ресурсу DeviantArt, так как сайт неоднократно игнорировал требования регулятора удалить запрещённые материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту", — уточнили в РКН.

Отмечается, что в ведомстве с 2019 года требовали от администрации ресурса DeviantArt удалить запрещённый контент, который содержит детскую порнографию, суицидальные и пронаркотические материалы. В адрес онлайн-галереи было направлено 145 писем.