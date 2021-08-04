Проехались по городу на крыше автомобиля. Видео © Instagram / instact54

В Новосибирске компания молодых людей выехала на крыше седана Subaru Legacy на Красный проспект и прокатилась по улице. Ребята буквально "оседлали" автомобиль, а один из смельчаков умудрился удержать равновесие, стоя на крыше, когда тот ехал по проспекту на большой скорости.

На видео молодые люди свистят и свешиваются с крыши автомобиля. Один из парней даже вышел из него, пока стояли в пробке, и прогулялся вдоль левого ряда. Поиском нарушителей уже занимается полиция. В соцсетях же активно обсуждают случившееся.

"Надеюсь, у них есть штатный травматолог", — заметила очевидица происходящего. В "Инстаграме" видео тоже получило порцию комментариев.

"В армию их или привлечь площадь Ленина подметать!!! Позор, а не мужики!!!" — пишет natusya.deva.

"Кто-то молится и борется за жизнь. А кто-то вот так страдает для хайпа. Бессмысленный экстрим", — пишет orehova6464.