"Позор, а не мужики!": Двое парней прокатились по Новосибирску на крыше автомобиля
Вероятно, теперь молодым людям грозит штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей.
Проехались по городу на крыше автомобиля. Видео © Instagram / instact54
В Новосибирске компания молодых людей выехала на крыше седана Subaru Legacy на Красный проспект и прокатилась по улице. Ребята буквально "оседлали" автомобиль, а один из смельчаков умудрился удержать равновесие, стоя на крыше, когда тот ехал по проспекту на большой скорости.
На видео молодые люди свистят и свешиваются с крыши автомобиля. Один из парней даже вышел из него, пока стояли в пробке, и прогулялся вдоль левого ряда. Поиском нарушителей уже занимается полиция. В соцсетях же активно обсуждают случившееся.
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"Надеюсь, у них есть штатный травматолог", — заметила очевидица происходящего. В "Инстаграме" видео тоже получило порцию комментариев.
"В армию их или привлечь площадь Ленина подметать!!! Позор, а не мужики!!!" — пишет natusya.deva.
"Кто-то молится и борется за жизнь. А кто-то вот так страдает для хайпа. Бессмысленный экстрим", — пишет orehova6464.
Напомним, что недавно московский блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве. Провокационным заездом заинтересовалась Госавтоинспекция. При проверке выяснилось, что люксовый автомобиль даже не принадлежит молодому человеку, зато на нём висит 68 штрафов почти на 80 тысяч рублей. Позднее он извинился, но сделал только хуже.
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