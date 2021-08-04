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В РФПИ рассказали о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж

Фонду удалось установить партнёрские отношения с производителями в ещё 14 государствах мира.

4 августа, 17:54
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

В августе будут полностью устранены временные задержки поставок второго компонента вакцины "Спутник V" за рубеж. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцин временные задержки с поставкой второго компонента, возникшие в связи с масштабированием производства, будут полностью устранены в августе", — приводится сообщение на сайте препарата.

В фонде пояснили, что, "несмотря на некоторые некорректные сообщения СМИ", ни одна страна не расторгла контракт с РФПИ на поставку "Спутника V". Спрос на российскую разработку растёт, были установлены "партнёрские отношения" с производителями в 14 государствах. В сентябре планируется удвоить производственные мощности.

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Ранее стало известно, что в сентябре могут начаться испытания ещё одной российской антиковидной вакцины. Разработка препарата началась летом прошлого года. Предполагается, что "Бетувакс-ков-2" можно будет использовать для иммунизации людей из групп риска, а также для ревакцинации.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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