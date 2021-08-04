В РФПИ рассказали о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж

В августе будут полностью устранены временные задержки поставок второго компонента вакцины "Спутник V" за рубеж. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцин временные задержки с поставкой второго компонента, возникшие в связи с масштабированием производства, будут полностью устранены в августе", — приводится сообщение на сайте препарата.

В фонде пояснили, что, "несмотря на некоторые некорректные сообщения СМИ", ни одна страна не расторгла контракт с РФПИ на поставку "Спутника V". Спрос на российскую разработку растёт, были установлены "партнёрские отношения" с производителями в 14 государствах. В сентябре планируется удвоить производственные мощности.