Виновник жуткой аварии в Калининграде пытался спрятаться за рынком. Видео © LIFE

Водитель "мерседеса", который на полной скорости протаранил мини-рынок в Калининграде, пытался скрыться за торговыми павильонами. Прохожие вместе с полицией сумели найти парня. Он сидел на корточках весь окровавленный в дальнем конце торгового ряда. Его вывели и посадили в карету скорой помощи.

На кадрах, снятых очевидцами, прохожие спрашивают его, зачем он так быстро мчался, но парень отвечает что-то невнятное. На вопрос, пьяный он или принимал запрещённые вещества, он отрицательно качает головой. Парень при этом раскаивается в содеянном и просит дать ему телефон, чтобы "написать одно СМС". Также в кадр попала пожилая женщина, которую медики пронесли прямо мимо скорой, где сидит виновник ДТП. Прохожие отметили, что женщина жива, но сильно пострадала.