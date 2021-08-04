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"Зачем так летел, дурак?": Виновник жуткой аварии в Калининграде пытался спрятаться за рынком

Когда его нашли, парень был весь в крови, но на предположения очевидцев, что он не в себе, отрицательно мотал головой.

4 августа, 17:59

Виновник жуткой аварии в Калининграде пытался спрятаться за рынком. Видео © LIFE

Водитель "мерседеса", который на полной скорости протаранил мини-рынок в Калининграде, пытался скрыться за торговыми павильонами. Прохожие вместе с полицией сумели найти парня. Он сидел на корточках весь окровавленный в дальнем конце торгового ряда. Его вывели и посадили в карету скорой помощи.

На кадрах, снятых очевидцами, прохожие спрашивают его, зачем он так быстро мчался, но парень отвечает что-то невнятное. На вопрос, пьяный он или принимал запрещённые вещества, он отрицательно качает головой. Парень при этом раскаивается в содеянном и просит дать ему телефон, чтобы "написать одно СМС". Также в кадр попала пожилая женщина, которую медики пронесли прямо мимо скорой, где сидит виновник ДТП. Прохожие отметили, что женщина жива, но сильно пострадала.

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Напомним, ДТП случилось днём на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде. Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок, один человек погиб. Автомобиль снёс ограждение и, не сбавляя скорости, влетел в людей, которые стояли возле одной из палаток. Один человек погиб и трое пострадали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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