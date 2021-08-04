ВОЗ заявила о стабилизации и медленном снижении случаев ковида в России
Однако там добавили, что, так как в стране много различных регионов, необходимо отслеживать ситуацию в динамике.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала положительные изменения в статистике случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ. Об этом заявила в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население — меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Вуйнович отметила, что сейчас так называемый репродуктивный номер (показывает активность эпидемии) России меньше единицы и это хороший признак. Однако она добавила, что регионы разные и необходимо посмотреть в динамике, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Напомним, ранее стало известно, что специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида. Также был понижен статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон".
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