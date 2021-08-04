ВОЗ заявила о стабилизации и медленном снижении случаев ковида в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала положительные изменения в статистике случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ. Об этом заявила в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население — меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Вуйнович отметила, что сейчас так называемый репродуктивный номер (показывает активность эпидемии) России меньше единицы и это хороший признак. Однако она добавила, что регионы разные и необходимо посмотреть в динамике, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.