В Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"

Стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в Лазаревском микрорайоне города Сочи. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале "Сочи № 1".

Собаки накинулись на маленькую девочку около жилого дома, когда она со своей мамой подходила к подъезду. Стая выбежала им навстречу, одна из собак сразу бросилась на ребёнка. К счастью, мама сумела отогнать бездомных псов от малышки. Животные вели себя агрессивно, выбежали на дорогу и напугали велосипедистку, которой пришлось остановиться и слезть со своего транспорта.

При этом стая живёт на детской площадке на улице Малышева. Местные жители в комментариях к видео пожаловались, что бездомные животные являются для них реальной проблемой и такое происходит не первый раз.