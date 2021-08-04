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Первый блин комом: "Спартак" проиграл "Бенфике" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Добавим, что эта игра стала особенной для Руя Витории, который проводил встречу против бывшей команды.

4 августа, 18:52
<p>Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"</p>

Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" уступил португальской "Бенфике" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Открытие-арена" завершилась со счётом 2:0 в пользу лиссабонцев.

Мячами в составе гостей отличились Рафа Силва и Жилберту после быстрой атаки португальцев. Добавим, что для "Спартака" это был первый матч в еврокубках за последние три года.

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Кроме того, Руй Витория сыграл первый матч в еврокубках в составе "Спартака" и сразу против своей бывшей команды, в которой работал с 2015 по 2019 год.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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