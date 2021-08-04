Московский "Спартак" уступил португальской "Бенфике" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Открытие-арена" завершилась со счётом 2:0 в пользу лиссабонцев.

Мячами в составе гостей отличились Рафа Силва и Жилберту после быстрой атаки португальцев. Добавим, что для "Спартака" это был первый матч в еврокубках за последние три года.