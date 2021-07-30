Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Gulagu.net

Сайт правозащитного центра Gulagu.net заблокирован на территории России. Из данных сервиса Роскомнадзора о блокировках следует, что доступ к ресурсу ограничен на основании статьи 15.4 "Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет" Федерального закона "Об информации". Решение об ограничении доступа принято 16 июня Мосгорсудом.

Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин, его юристы будут пытаться обжаловать это решение.

"Блокировку нашего сайта и решение Мосгорсуда и Роскомнадзора считаем незаконным, несправедливым и политическим, заказным. Готовим материалы в ЕСПЧ", — проинформировал он.

Проект Gulagu.net был создан десять лет назад для противодействия пыткам в местах лишения свободы и коррупции в исправительной системе.