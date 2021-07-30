Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Gulagu.net
Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин сообщил, что его юристы будут пытаться обжаловать это решение.
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Сайт правозащитного центра Gulagu.net заблокирован на территории России. Из данных сервиса Роскомнадзора о блокировках следует, что доступ к ресурсу ограничен на основании статьи 15.4 "Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет" Федерального закона "Об информации". Решение об ограничении доступа принято 16 июня Мосгорсудом.
Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин, его юристы будут пытаться обжаловать это решение.
"Блокировку нашего сайта и решение Мосгорсуда и Роскомнадзора считаем незаконным, несправедливым и политическим, заказным. Готовим материалы в ЕСПЧ", — проинформировал он.
Проект Gulagu.net был создан десять лет назад для противодействия пыткам в местах лишения свободы и коррупции в исправительной системе.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать DeviantArt из-за размещения запрещённого контента. По данным ведомства, на сайте содержатся материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым контентом. Сообщается, что ресурс очень популярен среди российских пользователей, поэтому Роскомнадзор надеется, что администрация сайта ответственно отнесётся к данном вопросу и удалит запрещённые материалы.
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