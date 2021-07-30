НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Gulagu.net

Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин сообщил, что его юристы будут пытаться обжаловать это решение.

30 июля, 15:44
<p>Фото © Роскомнадзор</p>

Фото © Роскомнадзор

Сайт правозащитного центра Gulagu.net заблокирован на территории России. Из данных сервиса Роскомнадзора о блокировках следует, что доступ к ресурсу ограничен на основании статьи 15.4 "Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет" Федерального закона "Об информации". Решение об ограничении доступа принято 16 июня Мосгорсудом.

Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин, его юристы будут пытаться обжаловать это решение.

"Блокировку нашего сайта и решение Мосгорсуда и Роскомнадзора считаем незаконным, несправедливым и политическим, заказным. Готовим материалы в ЕСПЧ", — проинформировал он.

Проект Gulagu.net был создан десять лет назад для противодействия пыткам в местах лишения свободы и коррупции в исправительной системе.

Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели Тесака

Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели Тесака

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать DeviantArt из-за размещения запрещённого контента. По данным ведомства, на сайте содержатся материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым контентом. Сообщается, что ресурс очень популярен среди российских пользователей, поэтому Роскомнадзор надеется, что администрация сайта ответственно отнесётся к данном вопросу и удалит запрещённые материалы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Роскомнадзор может заблокировать DeviantArt из-за размещения запрещённого контента

вчера в 15:29

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

26 июля, 11:39

Подозреваемый в убийстве девочки самарский полицейский однажды сам поймал убийцу школьницы

сегодня в 17:08

Рогозин назвал человеческий фактор причиной включения двигателей модуля "Наука"

сегодня в 16:58

Новак подтвердил возможность введения запрета на экспорт бензина в ближайшее время

сегодня в 16:39

Новости партнеров

Layer 1