В Турции пламя лесного пожара охватило тепловую электростанцию
По словам президента страны Реджепа Эрдогана, справиться с огнём будет проще, если там перестанут дуть сильные ветры.
В Турции пламя лесного пожара охватило тепловую электростанцию. Видео © Twiiter / MuhammetTokat48
Лесной пожар в Турции привёл к возгоранию тепловой электростанции вблизи Миляса, провинции Мугла. Об этом сообщил мэр города Мухаммент Токат.
"Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", — написал градоначальник в "Твиттере".
В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с телеканалом A Haber признал, что ТЭЦ в Милясе угрожает опасность. Также он отметил, что справиться с пожаром будет проще, если там перестанут дуть сильные ветры.
Напомним, ранее природные пожары охватили Турцию, они добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. Многих туристов, в том числе и россиян, пришлось спешно эвакуировать из отелей. Погибло восемь человек, пострадало 864.
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