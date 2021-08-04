В Турции пламя лесного пожара охватило тепловую электростанцию

Лесной пожар в Турции привёл к возгоранию тепловой электростанции вблизи Миляса, провинции Мугла. Об этом сообщил мэр города Мухаммент Токат.

"Пламя распространилось на ТЭЦ... Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", — написал градоначальник в "Твиттере".

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с телеканалом A Haber признал, что ТЭЦ в Милясе угрожает опасность. Также он отметил, что справиться с пожаром будет проще, если там перестанут дуть сильные ветры.