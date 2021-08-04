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"Не хочу быть терпилой": Спортивный директор "Спартака" покидает клуб из-за Федуна и "постоянных унижений" от его жены

Последней каплей, по словам Дмитрия Попова, стала история с несостоявшимся трансфером аргентинского футболиста.

4 августа, 20:21
<p>Дмитрий Попов. Фото © <a href="https://spartak.com/news/2020-11-26-dmitriy_popov__sportivnyy_direktor_fk_spartak-moskva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spartak.com</a></p>

Дмитрий Попов. Фото © spartak.com

Спортивный директор футбольного московского "Спартака" Дмитрий Попов в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов заявил, что в четверг напишет заявление об отставке. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

"Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэлем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро — хотя на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10", — приводит Рабинер слова Попова в своём телеграм-канале.

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По словам спортивного директора, президент клуба Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, отметив, что аргентинца без опыта игры в Европе брать нельзя. Сумму трансфера он при этом назвал неадекватной.

"Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразили скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: "Это мнение Тедеско, и я с ним согласен". Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, хотя с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! — добавил Попов.

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Он отметил, что "не хочет быть терпилой" и за своё место не держится. Также Попов признался, что устал "подвергаться постоянным публичным унижениям" со стороны супруги владельца клуба Заремы Салиховой.

Ранее стало известно, что "Спартак" покидает директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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