Спортивный директор футбольного московского "Спартака" Дмитрий Попов в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов заявил, что в четверг напишет заявление об отставке. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

"Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэлем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро — хотя на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10", — приводит Рабинер слова Попова в своём телеграм-канале.

По словам спортивного директора, президент клуба Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, отметив, что аргентинца без опыта игры в Европе брать нельзя. Сумму трансфера он при этом назвал неадекватной.

"Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразили скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: "Это мнение Тедеско, и я с ним согласен". Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, хотя с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! — добавил Попов.

Он отметил, что "не хочет быть терпилой" и за своё место не держится. Также Попов признался, что устал "подвергаться постоянным публичным унижениям" со стороны супруги владельца клуба Заремы Салиховой.