Раскрыта иммунологическая эффективность антиковидной вакцины "Эпиваккорона"

Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после вакцинации "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на обзор контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата.

На основании этих данных сделан вывод об иммунологической эффективности вакцины (79%). В разработавшем препарат центре "Вектор" отметили, что не стоит путать ситуацию с эпидемиологической эффективностью, которая высчитывается по-другому.

"Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины. Не нужно путать её с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно её эпидемиологическую эффективность", — пояснила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

В промежуточный отчёт было включено около 2999 человек (один доброволец выбыл). 2253 из них получили прививку "Эпиваккороной", 746 — плацебо. С каждым из добровольцев специалисты провели по девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб. К последней встрече антитела IgG были обнаружены у 79% вакцинированных.

Также исследователи получили данные по антителам IgM, вырабатываемым во время активной фазы CoViD-19. Они не были обнаружены почти у 96,9% пациентов. Эти данные доказывают, что вакцина никого не инфицирует.

В результате проводившая исследование независимая организация "Клиникал ресерч лаборатори" (КРЛаб) установила, что "Эпиваккорона" является безопасной и эффективной вакциной.