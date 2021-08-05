США выступили против моратория на ревакцинацию от коронавируса
По словам Джен Псаки, Соединённые Штаты могут одновременно помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать своё население бустерными дозами.
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Власти США считают неправильным выбором наложение моратория на бустерные прививки (дополнительное введение вакцины) от коронавируса. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы считаем это неправильным выбором", — сказала Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что вашингтонской администрации не нужно делать выбор, она может "делать и то, и другое", то есть помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать население США бустерными дозами соответствующих препаратов. Псаки уточнила, что США уже пожертвовали более 110 млн доз вакцины другим странам и продолжат действовать в этом направлении.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировому сообществу лучше отложить массовую ревакцинацию как минимум до конца сентября. Причина — дефицит вакцин от коронавируса. По словам Гебреисуса, высвободившееся количество препаратов нужно направить в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются.
Отметим, что ВОЗ неоднократно призывала богатые страны поделиться вакцинами с государствами с низкими доходами, однако неравенство в доступе к вакцинам сохраняется. Кроме того, организация считает недоказанной пользу бустерных (дополнительных) доз вакцин, считая, что гораздо важнее сегодня обеспечить препаратами как можно больше людей, чем тратить ресурсы на дополнительные дозы для уже привитых.
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