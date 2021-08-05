США выступили против моратория на ревакцинацию от коронавируса

Власти США считают неправильным выбором наложение моратория на бустерные прививки (дополнительное введение вакцины) от коронавируса. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем это неправильным выбором", — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что вашингтонской администрации не нужно делать выбор, она может "делать и то, и другое", то есть помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать население США бустерными дозами соответствующих препаратов. Псаки уточнила, что США уже пожертвовали более 110 млн доз вакцины другим странам и продолжат действовать в этом направлении.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировому сообществу лучше отложить массовую ревакцинацию как минимум до конца сентября. Причина — дефицит вакцин от коронавируса. По словам Гебреисуса, высвободившееся количество препаратов нужно направить в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются.