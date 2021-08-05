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День траура по погибшим от взрыва в Бейруте закончился беспорядками и погромами

Протестующие, недовольные итогами расследования, хотели прорваться к зданию парламента, однако правоохранители остановили их.

4 августа, 22:24

День траура по погибшим от взрыва в Бейруте закончился беспорядками и погромами. Видео © Соцсети

В Бейруте демонстрации в день траура по погибшим из-за прошлогоднего взрыва в морском порту превратились в столкновения с полицией. Об этом пишет Би-би-си.

Всё начиналось мирно, люди шли по улицам города с фотографиями погибших родственников. Но к вечеру около здания парламента и Министерства экономики начались стычки с полицией. Манифестанты выражали своё недовольство итогами расследования.

Полицейским пришлось останавливать активистов с помощью слезоточивого газа и водомётов, потому что демонстранты начали метать в них камни и бутылки. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги и призывали к отставке политических лидеров. Также толпа хотела прорваться к зданию парламента, однако правоохранители остановили протестующих. Отмечается, что в стычках пострадало около 20 человек.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел взрыв. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Жертвами ЧП стали 190 человек. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов правительство Ливана ушло в отставку. 10 сентября в развалинах порта вспыхнул новый пожар. Ещё одно возгорание произошло 11 сентября.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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