День траура по погибшим от взрыва в Бейруте закончился беспорядками и погромами. Видео © Соцсети

В Бейруте демонстрации в день траура по погибшим из-за прошлогоднего взрыва в морском порту превратились в столкновения с полицией. Об этом пишет Би-би-си.

Всё начиналось мирно, люди шли по улицам города с фотографиями погибших родственников. Но к вечеру около здания парламента и Министерства экономики начались стычки с полицией. Манифестанты выражали своё недовольство итогами расследования.