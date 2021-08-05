"Растерялись, испугались": Пассажирка рассказала, как вела себя курившая на борту москвичка
Девушка отметила слаженную работу сотрудников авиакомпании, которые сумели благополучно разрешить ситуацию.
Пассажирка рассказала, как вела себя курившая на борту москвичка. Видео © LIFE
Пассажирка рейса SU-2121 Бодрум — Москва Карина Елисеева рассказала Лайфу, как вела себя на борту женщина, закурившая прямо в салоне самолёта. По словам девушки, нарушительница просила у своих соседей денег на "чай бортпроводникам".
"Её привели спецслужбы на борт, так как у неё была сломана нога, ей помогали. Она немножко выпивала алкоголь, но к концу полёта стало ясно, что переборщила. Когда мы приземлились, почувствовали стойкий запах табака. Мы были все с маленькими детьми — растерялись, испугались. Потом мы поняли, что курит женщина со сломанной ногой. Она вела себя достаточно активно, просила денег у пассажиров, чтобы дали на чай бортпроводникам", — поделилась девушка.
Очевидица также отметила слаженную работу сотрудников авиакомпании, которые сначала вывели всех пассажиров и только потом начали разбираться с нарушительницей и вызвали правоохранительные органы. Девушка поблагодарила экипаж воздушного судна.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летевшая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции. Нарушительница утверждает, что ей угрожали расправой, пытались вколоть неизвестное вещество, а стюард, по её словам, подсыпал ей что-то в вино.
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