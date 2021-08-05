Пассажирка рассказала, как вела себя курившая на борту москвичка. Видео © LIFE

Пассажирка рейса SU-2121 Бодрум — Москва Карина Елисеева рассказала Лайфу, как вела себя на борту женщина, закурившая прямо в салоне самолёта. По словам девушки, нарушительница просила у своих соседей денег на "чай бортпроводникам".

"Её привели спецслужбы на борт, так как у неё была сломана нога, ей помогали. Она немножко выпивала алкоголь, но к концу полёта стало ясно, что переборщила. Когда мы приземлились, почувствовали стойкий запах табака. Мы были все с маленькими детьми — растерялись, испугались. Потом мы поняли, что курит женщина со сломанной ногой. Она вела себя достаточно активно, просила денег у пассажиров, чтобы дали на чай бортпроводникам", — поделилась девушка.

Очевидица также отметила слаженную работу сотрудников авиакомпании, которые сначала вывели всех пассажиров и только потом начали разбираться с нарушительницей и вызвали правоохранительные органы. Девушка поблагодарила экипаж воздушного судна.