НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Добровинский опровергнул родство покончившего с собой в тире мужчины с Утёсовым

По словам адвоката, Игорь Пашинин не воспринимал увещевания родных и знакомых, даже тех, кто хорошо знал народного артиста СССР и кумира миллионов.

4 августа, 21:40
<p>Фото © VK / Игорь Утёсов</p>

Фото © VK / Игорь Утёсов

Покончивший с собой в московском тире Игорь Пашинин в 2016 году обращался к известному адвокату Александру Добровинскому для установления родства с легендарным певцом Леонидом Утёсовым. Однако абсолютно все генетические анализы показали обратное. Об этом юрист рассказал Лайфу.

"Мне очень жаль Игоря. Я познакомился с ним и его очаровательными родителями несколько лет назад. У Игоря была навязчивая идея, что он сын Леонида Утёсова, хотя абсолютно все генетические анализы показывали обратное", пояснил адвокат.

Внебрачный сын Леонида Утёсова покончил с собой в московском тире

Внебрачный сын Леонида Утёсова покончил с собой в московском тире

Добровинский добавил, что Игорь не воспринимал увещевания родных и знакомых, даже тех, кто хорошо знал народного артиста СССР и кумира миллионов. Адвокат считает, что у мужчины было психическое расстройство. Также Добровинский выразил соболезнования родным и близким покончившего с собой Игоря Пашинина.

Ранее Лайф рассказывал, что петербургский музыкант Сергей Шипотько объявил себя внебрачным сыном актёра Александра Абдулова. По его словам, тест ДНК показал родство с артистом лишь 50 на 50, а других подтверждений нет. При этом исполнитель уверяет, что ни на какое наследство Абдулова не претендует.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1