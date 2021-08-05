Добровинский опровергнул родство покончившего с собой в тире мужчины с Утёсовым

Покончивший с собой в московском тире Игорь Пашинин в 2016 году обращался к известному адвокату Александру Добровинскому для установления родства с легендарным певцом Леонидом Утёсовым. Однако абсолютно все генетические анализы показали обратное. Об этом юрист рассказал Лайфу.

"Мне очень жаль Игоря. Я познакомился с ним и его очаровательными родителями несколько лет назад. У Игоря была навязчивая идея, что он сын Леонида Утёсова, хотя абсолютно все генетические анализы показывали обратное", — пояснил адвокат.

Добровинский добавил, что Игорь не воспринимал увещевания родных и знакомых, даже тех, кто хорошо знал народного артиста СССР и кумира миллионов. Адвокат считает, что у мужчины было психическое расстройство. Также Добровинский выразил соболезнования родным и близким покончившего с собой Игоря Пашинина.