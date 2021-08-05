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Подавший сигнал тревоги самолёт из Екатеринбурга в Москву экстренно сел в Казани

Посадка прошла в столице Татарстана в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются.

4 августа, 21:20
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Самолёт, который летел из Екатеринбурга в Москву и подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту Казани", — сказал источник.

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Напомним, ранее сообщалось, что лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" провёл в небе чуть больше часа, подал сигнал тревоги и начал снижение. Причины инцидента неясны.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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