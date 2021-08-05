Подавший сигнал тревоги самолёт из Екатеринбурга в Москву экстренно сел в Казани
Посадка прошла в столице Татарстана в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Самолёт, который летел из Екатеринбурга в Москву и подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту Казани", — сказал источник.
Напомним, ранее сообщалось, что лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" провёл в небе чуть больше часа, подал сигнал тревоги и начал снижение. Причины инцидента неясны.
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