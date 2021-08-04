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Летевший из Екатеринбурга в Москву самолёт подал сигнал тревоги и начал снижение

По данным сервиса Flightradar24, лайнер провёл в небе немногим более часа. Высота его полёта составляет 2,1 тысячи метров.

4 августа, 20:47
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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Сергей Портер

Пассажирский самолёт авиакомпании "Россия", следовавший рейсом Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Пассажирский Sukhoi Superjet 100 Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение", — рассказал источник.

Сейчас самолёт находится в небе над Татарстаном.

По данным сервиса Flightradar24, борт провёл в небе немногим более часа. Высота его полёта составляет 2,1 тысячи метров.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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