Летевший из Екатеринбурга в Москву самолёт подал сигнал тревоги и начал снижение
По данным сервиса Flightradar24, лайнер провёл в небе немногим более часа. Высота его полёта составляет 2,1 тысячи метров.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Сергей Портер
Пассажирский самолёт авиакомпании "Россия", следовавший рейсом Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"Пассажирский Sukhoi Superjet 100 Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение", — рассказал источник.
Сейчас самолёт находится в небе над Татарстаном.
По данным сервиса Flightradar24, борт провёл в небе немногим более часа. Высота его полёта составляет 2,1 тысячи метров.
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