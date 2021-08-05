Мать потерпевшего мальчика рассказала, как неадекватный мужчина пытался избить её сына. Видео © LIFE

Мать шестилетнего мальчика из Уфы, на которого в подъезде напал незнакомый мужчина, рассказала Лайфу, как сыну удалось убежать от него.

По словам женщины, незнакомец погнался за малышом в подъезде и попытался ударить. Мальчику удалось добежать до двери в свою квартиру и позвонить в звонок. Дверь напуганному ребёнку открыла его мать.

"Ребёнок резко закричал в подъезде, начал в дверь колотить. Мы напугались, я сразу бросила всё, побежала дверь открывать. Тимур плачет, ногами дрыгает, истерика, за мной, говорит, дядя бежал, пытался догнать и ударить", — рассказала женщина и отметила, что это был незнакомый мужчина.

Женщина сразу же начала писать в чат подъезда, чтобы ей помогли получить видео с камер наблюдения. Когда ребёнок успокоился, она вышла с ним в подъезд, где увидела драку. Однако неадекватный мужчина на этом не успокоился и продолжил оскорблять мальчика и его мать.

"Он начал оскорблять моего ребёнка нецензурной бранью. Сказал, что он за бабу спрятался, пошёл жаловаться. Мой трёхлетний, говорит, его перевернёт", — пожаловалась мать мальчика.

Женщина написала заявление в полицию. Сейчас следователи ведут проверку по факту случившегося.