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Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"

Брат владельца красно-белых выразил мнение, что Попов был пьян, когда говорил, что покинет клуб.

4 августа, 21:13
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Владелец и президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение спортивного директора клуба Дмитрия Попова покинуть красно-белых.

"Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Это всё, что могу сказать", — заявил Федун в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Не хочу быть терпилой": Спортивный директор "Спартака" покидает клуб из-за Федуна и "постоянных унижений" от его жены

"Не хочу быть терпилой": Спортивный директор "Спартака" покидает клуб из-за Федуна и "постоянных унижений" от его жены

Президент "Спартака" добавил, что подобная ситуация у Попова уже была, и закончил свой комментарий словами: "Ну ладно, Бог с ним".

В свою очередь брат Леонида Федуна, член совета директоров "Спартака" Андрей Федун, считает, что Попов сделал своё заявление в состоянии алкогольного опьянения.

"Попов не мог такого сказать. Выпил, наверное", — приводит слова Андрея Федуна в своём телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.

"Лучший исход для всех сторон": Медиадиректор "Спартака" Фетисов покидает клуб

"Лучший исход для всех сторон": Медиадиректор "Спартака" Фетисов покидает клуб

Напомним, ранее Попов заявил, что покидает футбольный клуб "Спартак". Последней каплей, по его словам, стала история с несостоявшимся трансфером аргентинского футболиста. Также Попов пожаловался на "постоянные унижения" от жены Федуна Заремы Салиховой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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