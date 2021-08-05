Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"

Владелец и президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение спортивного директора клуба Дмитрия Попова покинуть красно-белых.

"Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Это всё, что могу сказать", — заявил Федун в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Президент "Спартака" добавил, что подобная ситуация у Попова уже была, и закончил свой комментарий словами: "Ну ладно, Бог с ним".

В свою очередь брат Леонида Федуна, член совета директоров "Спартака" Андрей Федун, считает, что Попов сделал своё заявление в состоянии алкогольного опьянения.

"Попов не мог такого сказать. Выпил, наверное", — приводит слова Андрея Федуна в своём телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.