Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"
Брат владельца красно-белых выразил мнение, что Попов был пьян, когда говорил, что покинет клуб.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Владелец и президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение спортивного директора клуба Дмитрия Попова покинуть красно-белых.
"Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Это всё, что могу сказать", — заявил Федун в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
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Президент "Спартака" добавил, что подобная ситуация у Попова уже была, и закончил свой комментарий словами: "Ну ладно, Бог с ним".
В свою очередь брат Леонида Федуна, член совета директоров "Спартака" Андрей Федун, считает, что Попов сделал своё заявление в состоянии алкогольного опьянения.
"Попов не мог такого сказать. Выпил, наверное", — приводит слова Андрея Федуна в своём телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.
Напомним, ранее Попов заявил, что покидает футбольный клуб "Спартак". Последней каплей, по его словам, стала история с несостоявшимся трансфером аргентинского футболиста. Также Попов пожаловался на "постоянные унижения" от жены Федуна Заремы Салиховой.
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