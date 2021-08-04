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Внебрачный сын Леонида Утёсова покончил с собой в московском тире

Трагедия произошла во время занятия стрельбой. Мотивы случившегося пока не известны.

4 августа, 18:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id234184595?z=photo234184595_456239104/album234184595_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь</a><a href="https://vk.com/id234184595?z=photo234184595_456239104/album234184595_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Утёсов</a></p>

Фото © VK / Игорь Утёсов

В одном из московских тиров покончил с собой 55-летний Игорь Утёсов — внебрачный сын легендарного певца Леонида Утёсова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла во время занятия стрельбой. Мужчину не смогли спасти, он скончался до приезда скорой помощи. Мотивы случившегося устанавливаются.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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