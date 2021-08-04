Внебрачный сын Леонида Утёсова покончил с собой в московском тире
Трагедия произошла во время занятия стрельбой. Мотивы случившегося пока не известны.
В одном из московских тиров покончил с собой 55-летний Игорь Утёсов — внебрачный сын легендарного певца Леонида Утёсова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла во время занятия стрельбой. Мужчину не смогли спасти, он скончался до приезда скорой помощи. Мотивы случившегося устанавливаются.
Ранее в возрасте 80 лет скончался Герой России первый директор ФАПСИ Александр Старовойтов. Глава правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с его смертью и отметил, что благодаря Старовойтову были созданы уникальные системы информационной безопасности страны, проведена автоматизация и цифровизация систем правительственной и оперативной связи.
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