Внебрачный сын Леонида Утёсова покончил с собой в московском тире

В одном из московских тиров покончил с собой 55-летний Игорь Утёсов — внебрачный сын легендарного певца Леонида Утёсова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла во время занятия стрельбой. Мужчину не смогли спасти, он скончался до приезда скорой помощи. Мотивы случившегося устанавливаются.