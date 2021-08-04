В России упали цены на овощи из "борщевого набора"

Как отмечает ведомство, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились на 11,3%, на помидоры — на 7%, на картофель — на 7%, на лук — на 0,7%. А вот капуста подорожала на 2%. Самое заметное снижение цен произошло на рынках и ярмарках сельскохозяйственной продукции, где фермеры реализуют товар напрямую. Такие точки в последние две недели были открыты в ряде регионов России.