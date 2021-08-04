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В России упали цены на овощи из "борщевого набора"

Наиболее значительное снижение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня.

4 августа, 18:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В российских регионах начали падать цены на сезонные овощи. В среднем продукты из "борщевого набора" подешевели на 3,1%, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как отмечает ведомство, сейчас по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь снизились на 11,3%, на помидоры — на 7%, на картофель — на 7%, на лук — на 0,7%. А вот капуста подорожала на 2%. Самое заметное снижение цен произошло на рынках и ярмарках сельскохозяйственной продукции, где фермеры реализуют товар напрямую. Такие точки в последние две недели были открыты в ряде регионов России.

Прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах

Прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах

Ранее стало известно, что "Единая Россия" предложила ряд мер по снижению стоимости сезонных овощей, которые были разработаны вместе с представителями кабмина, торговых сетей, главами регионов и фермерами. Также президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи, посоветовал обратить внимание на страны бывшего СССР, где стоимость продуктов гораздо ниже, чем в Европе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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