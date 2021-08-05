Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша. Видео © Mash

Mash опубликовал видео спасения двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна на юго-востоке Москвы.

На кадрах видно, что над малышом склонились медики. В какой-то момент сотрудница скорой резко вскакивает и берёт каталку. Ребёнка поднимают и кладут туда, а после увозят в машину скорой.

По словам соседей, мальчик был в сознании, общался с окружающими и говорил, что ему больно. Очевидцы рассказали, что скорая приехала очень быстро. Отец в это время смотрел на лежащего на асфальте сына из окна.

Тем временем ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

"По данным следствия, вечером 4 августа 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили следователи.