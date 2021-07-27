Жительница Новокузнецка — о спасении выпавшего из окна малыша: Заметила его и побежала

Жительница Новокузнецка рассказала, как спасла выпавшего из окна малыша. Видео © LIFE

Жительница Новокузнецка Светлана Санарова, которая спасла малыша, вывалившегося из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, рассказала Лайфу, как ей удалось помочь ребёнку. По словам женщины, события развивались так стремительно, что у неё не осталось другого выбора.

"Если я сейчас не поймаю, то он (ребёнок. — Прим. Лайфа) у меня на глазах разобьётся — надо бежать ловить! Как оказалось, это было очень тяжело. Но о риске я не думала, я боялась только за него. <...> Что-то надо было делать, никого не было, было пусто", — призналась Светлана.

Поймав ребенка, Санарова начала звать его родителей. Когда за мальчиком спустился отец, поблагодарил женщину тысячей рублей. "Сунул тысячу, валяется дома. Меня это оскорбило", — комментирует спасительница поступок мужчины.

После инцидента полицейские начали искать Светлану, чтобы выразить ей благодарность. Так, правоохранители вручили женщине грамоту и памятные подарки за её "неженский" подвиг.