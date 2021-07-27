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Жительница Новокузнецка — о спасении выпавшего из окна малыша: Заметила его и побежала

Женщина призналась, что раньше видела по телевизору, как подобным образом детей ловили мужчины. После инцидента полицейские выразили благодарность Светлане, подарив грамоту и памятные презенты.

27 июля, 12:40

Жительница Новокузнецка рассказала, как спасла выпавшего из окна малыша. Видео © LIFE

Жительница Новокузнецка Светлана Санарова, которая спасла малыша, вывалившегося из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, рассказала Лайфу, как ей удалось помочь ребёнку. По словам женщины, события развивались так стремительно, что у неё не осталось другого выбора.

"Если я сейчас не поймаю, то он (ребёнок. — Прим. Лайфа) у меня на глазах разобьётся — надо бежать ловить! Как оказалось, это было очень тяжело. Но о риске я не думала, я боялась только за него. <...> Что-то надо было делать, никого не было, было пусто", — призналась Светлана.

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Поймав ребенка, Санарова начала звать его родителей. Когда за мальчиком спустился отец, поблагодарил женщину тысячей рублей. "Сунул тысячу, валяется дома. Меня это оскорбило", — комментирует спасительница поступок мужчины.

После инцидента полицейские начали искать Светлану, чтобы выразить ей благодарность. Так, правоохранители вручили женщине грамоту и памятные подарки за её "неженский" подвиг.

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Как уже сообщал Лайф, к счастью для ребёнка, всё обошлось ушибами. Инцидент записала камера видеонаблюдения. Найти спасительницу удалось с помощью полиции.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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