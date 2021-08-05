У скопинского маньяка нашёлся подражатель: На Алтае ищут похитившего девочку сорокалетнего мужчину Олег Лавкин во дворе дома оборудовал подвал для сексуальных утех, похожий на тюрьму скопинского маньяка Виктора Мохова, в которой тот годами насиловал жертв. Лайф выяснил подробности громкого дела. 4 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Фотострана / Олег Лавкин

Алтайский край уже почти неделю лихорадит: полицейские и волонтёры ищут похитившего 12-летнюю девочку Анну Ш. сорокалетнего Олега Лавкина. Подражая скопинскому маньяку Виктору Мохову, преступник выкопал под сараем тюрьму для своих потенциальных жертв, которых планировал держать в сексуальном рабстве.

Затея Лавкина провалилась после первого же похищения. Когда поднялся шум, преступник вместе с другими волонтёрами участвовал в поисках девочки, а когда понял, что улики указывают на него, испугался — отпустил пленницу, а сам ударился в бега. Скорее всего, маньяк пошёл лесами в Горный Алтай. По словам местных жителей, каждый год Лавкин отправлялся туда на сбор шишек.

Видео © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сама девочка уже поблагодарила всех неравнодушных в социальных сетях. — Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтёрам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, которые приехали сюда и помогали меня искать. Для меня это очень много значит. Я всем вам очень благодарна за ваш труд, за ваши поиски, я знаю, вас было очень много.

В ряде СМИ была информация, что девочка могла быть изнасилована Лавкиным, но в СУ СКР по Алтайскому краю в разговоре с Лайфом её опровергли. Лавкина объявили в федеральный розыск и выдвинули против него обвинение. Маньяк обвиняется в похищении человека, совершённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего, — ч. 2 ст. 126 УК.

Фото © VK / Инцидент Бийск

Похищение несовершеннолетней

Сначала никто не понял, что произошло именно похищение. Днём 31 июля 12-летняя Анна Ш. поехала на велосипеде из села Малоенисейское в посёлок Семеновод Бийского района. Девочка приехала в село на лето отдыхать. Здесь было спокойно и безопасно. Но Аня не знала, что на неё положил глаз ничем не примечательный житель села, который годами вынашивал план похищения детей.

Увидев проезжающую по просёлочной дороге девочку, мужчина столкнул её с велосипеда, затем связал ей руки и ноги и накинул на голову мешок. Затем Лавкин погрузил её в прицеп красного мотоблока и отвёз в свою избушку, где спрятал под сараем в специально оборудованном подвале. Жилище для своей пленницы Лавкин готовил более двух лет.

Маньяк давно пытался наладить свою личную жизнь. Судя по аккаунтам на сайтах знакомств, Лавкин отдавал предпочтение молодым, худеньким, похожим на подростков девушкам, однако найти ту единственную, которая согласилась бы разделить с ним его жилище или хотя бы постель, не получалось даже за обещанную материальную поддержку.

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Впрочем, денег у него не было: Лавкин столовался у живущей неподалёку матери-пенсионерки, а деньги на личные нужды добывал перевозкой металлолома на прицепе своего мотоблока. Железки продавали ему местные забулдыги, а он перевозил их к пункту приёма, накидывая свой процент.

Помогла случайность

Похищение ребёнка произошло не спонтанно: Лавкин тщательно всё продумал, пытаясь представить всё как несчастный случай. На следующий день после пропажи Ани её шорты и футболка были обнаружены на берегу реки Бии. Одежда была сложена так, как будто девочка пошла купаться и утонула. Поначалу так все и подумали. Водолазы прочесали русло реки и никого не нашли, но теоретически тело могло отнести дальше течением.

Велосипед, очки и телефон ребёнка нашли уже в полутора километрах от реки в соседнем лесу. Один из оперативников обратил внимание на странную деталь: на велосипеде девочки остались частицы красной краски. Вместе с волонтёрами полицейские начали ходить по домам близлежащих сёл в поисках автотранспорта красного цвета. Со всеми ходил по домам и Лавкин, но до его дома в первый день поисков просто не дошли. Осознав, что скоро все узнают про его красный мотоблок и доберутся до оборудованного под жилищем подвала, Лавкин решил не убивать девочку. Отпустив её восвояси, маньяк сбежал.

Возможно, ему удастся затеряться в лесах Горного Алтая. Лайф писал о ещё одном алтайском маньяке — бывшем следователе Александре Сатлаеве из Барнаула, годами насиловавшем женщин. Объявленному в федеральный розыск насильнику удалось бежать от рук правосудия и даже скрыться на Северном Кипре. Возможно, он спокойно продолжал бы жить на этом райском острове, если бы уже там не напал на женщину. В настоящее время Сатлаев коротает дни в кипрской тюрьме.

Авторы Станислав Сенькин