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В Техасе 11 человек погибли и 13 пострадали в ДТП с мигрантами

По словам шерифа округа Брукс, где случилась авария, автобус врезался в ограждение и перевернулся.

5 августа, 00:57
<p>Фото © Офис шерифа округа Брукс</p>

Фото © Офис шерифа округа Брукс

В ДТП с мигрантами в американском штате Техас погибло как минимум 11 человек. Ещё 13 получили различные травмы. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошёл после полудня по местному времени в округе Брукс, в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. Пострадавших на вертолётах доставили в больницы.

Один из пострадавших в ДТП в Анталье: Открыл глаза и увидел, как автобус несётся в столб

Один из пострадавших в ДТП в Анталье: Открыл глаза и увидел, как автобус несётся в столб

Шериф округа Брукс Урбино Мартинеса сообщил, что автобус врезался в ограждение и перевернулся. Водитель оказался в числе погибших.

Ранее более 30 человек погибло в результате столкновения автобуса и двух грузовиков в Мозамбике.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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