В Техасе 11 человек погибли и 13 пострадали в ДТП с мигрантами

В ДТП с мигрантами в американском штате Техас погибло как минимум 11 человек. Ещё 13 получили различные травмы. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошёл после полудня по местному времени в округе Брукс, в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. Пострадавших на вертолётах доставили в больницы.

Шериф округа Брукс Урбино Мартинеса сообщил, что автобус врезался в ограждение и перевернулся. Водитель оказался в числе погибших.