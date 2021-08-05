В Техасе 11 человек погибли и 13 пострадали в ДТП с мигрантами
По словам шерифа округа Брукс, где случилась авария, автобус врезался в ограждение и перевернулся.
Фото © Офис шерифа округа Брукс
В ДТП с мигрантами в американском штате Техас погибло как минимум 11 человек. Ещё 13 получили различные травмы. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошёл после полудня по местному времени в округе Брукс, в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. Пострадавших на вертолётах доставили в больницы.
Шериф округа Брукс Урбино Мартинеса сообщил, что автобус врезался в ограждение и перевернулся. Водитель оказался в числе погибших.
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