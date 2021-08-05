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"Могли победить 5:0": Тренер "Бенфики" жёстко высмеял игру "Спартака" в матче Лиги чемпионов

Наставник португальского клуба посетовал на отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой ошибки судей можно было бы исправить.

5 августа, 00:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"Бенфика" могла легко разгромить московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоялся в Москве. Об этом заявил главный тренер португальского клуба Жоржи Жезуш. По его словам, красно-белые "играли в гандбол".

"Мы легко могли победить 3:0, 5:0. "Спартак" иногда играл в гандбол, судья мог назначить два пенальти в ворота хозяев за игру рукой", — сказал Жезуш на пресс-конференции.

При этом он посетовал на отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой ошибки можно было бы исправить. Вместе с тем Жезуш признал, что счёт 2:0 перед ответной игрой позволяет "Бенфике" чувствовать себя увереннее.

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Также наставник португальского клуба высказался о противостоянии со своим соотечественником, бывшим главным тренером "Бенфики" и нынешним "Спартака" — Руем Виторией.

"Матч против Руя Витории не был особенным для меня. Это очередная игра против этого тренера, и сегодня мы победили. Превзошли "Спартак" во владении мячом. У них остался второй матч, он сделает выводы из поражения и через неделю будет другим", — заключил специалист.

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Как сообщал Лайф, мячами в составе гостей отличились Рафа Силва и Жилберту. Для "Спартака" это был первый матч в еврокубках за последние три года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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