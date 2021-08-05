"Бенфика" могла легко разгромить московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоялся в Москве. Об этом заявил главный тренер португальского клуба Жоржи Жезуш. По его словам, красно-белые "играли в гандбол".

"Мы легко могли победить 3:0, 5:0. "Спартак" иногда играл в гандбол, судья мог назначить два пенальти в ворота хозяев за игру рукой", — сказал Жезуш на пресс-конференции.

При этом он посетовал на отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой ошибки можно было бы исправить. Вместе с тем Жезуш признал, что счёт 2:0 перед ответной игрой позволяет "Бенфике" чувствовать себя увереннее.

Также наставник португальского клуба высказался о противостоянии со своим соотечественником, бывшим главным тренером "Бенфики" и нынешним "Спартака" — Руем Виторией.

"Матч против Руя Витории не был особенным для меня. Это очередная игра против этого тренера, и сегодня мы победили. Превзошли "Спартак" во владении мячом. У них остался второй матч, он сделает выводы из поражения и через неделю будет другим", — заключил специалист.