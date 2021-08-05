НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК Белоруссии возбудил дело об убийстве мигранта на границе с Литвой

Пограничники нашли его в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина, который был гражданином Ирака, скончался.

5 августа, 00:05

Фото © ТАСС / Виктор Драчёв

В Следственном комитете Белоруссии заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства мигранта на границе с Литвой. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ведомство.

"Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК", говорится в сообщении.

Следы от пуль и укусы собак: В Белоруссии выявили раненых мигрантов на границе с Литвой

Следы от пуль и укусы собак: В Белоруссии выявили раненых мигрантов на границе с Литвой

Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и на основании этого подтвердили факт насильственной смерти. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее белорусские пограничники с заставы "Бенякони" обнаружили вблизи границы с Литвой в Вороновском районе 29-летнего мужчину в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался. Погибший был гражданином Ирака.

В Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов

В Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов

Напомним, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки

вчера в 17:10

Следы от пуль и укусы собак: В Белоруссии выявили раненых мигрантов на границе с Литвой

вчера в 16:16

Минобороны Украины готовит план на случай "широкомасштабного вторжения"

сегодня в 01:53

Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции россиянин назвал возможную причину смертельной аварии

сегодня в 01:40

Преступник сбежал из колонии на Сахалине

сегодня в 01:05

Новости партнеров

Layer 1