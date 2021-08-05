СК Белоруссии возбудил дело об убийстве мигранта на границе с Литвой
Пограничники нашли его в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина, который был гражданином Ирака, скончался.
Фото © ТАСС / Виктор Драчёв
В Следственном комитете Белоруссии заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства мигранта на границе с Литвой. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ведомство.
"Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК", — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и на основании этого подтвердили факт насильственной смерти. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее белорусские пограничники с заставы "Бенякони" обнаружили вблизи границы с Литвой в Вороновском районе 29-летнего мужчину в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался. Погибший был гражданином Ирака.
Напомним, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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