Семь стран Запада потребовали у России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Семь стран Запада, включая США, Францию и Великобританию, потребовали, чтобы Россия отозвала признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Их заявление, распространённое в Совбезе ООН, приурочено к 13-й годовщине событий 2008 года, когда РФ признала обе республики и отразила вооружённую агрессию Грузии.

"Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", — говорится в заявлении.

Документ подписали шесть членов Совета Безопасности ООН: США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая в скором времени должна стать новым членом Совбеза. В своём заявлении эти государства осудили РФ за якобы незаконное военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии и обвинили в действиях, направленных на их аннексию.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал независимость Абхазии и Южной Осетии реальностью, которую нельзя игнорировать, а выступление западных стран — фантомными болями.

Стоит отметить, что это уже не первое подобное требование Запада. Так, два года назад США уже делали подобное заявление.