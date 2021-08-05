Добровинский оценил шансы на успех кассационной жалобы на приговор Ефремову

Кассационная жалоба на приговор актёру Михаилу Ефремову вряд ли сможет изменить ситуацию к лучшему. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал адвокат семьи погибшего в ДТП с артистом курьера Сергея Захарова.

"Я сильно сомневаюсь, что жалобы новых представителей защиты актёра смогут изменить ситуацию к лучшему. Не знаю, насколько профессионально было писать, что у Михаила Ефремова проблемы с психикой или что-то в этом духе", — отметил Добровинский.