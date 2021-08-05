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Добровинский оценил шансы на успех кассационной жалобы на приговор Ефремову

Юрист усомнился в профессиональности защиты осуждённого артиста, составившей документ.

4 августа, 23:18
<p>Актёр Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Актёр Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Кассационная жалоба на приговор актёру Михаилу Ефремову вряд ли сможет изменить ситуацию к лучшему. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал адвокат семьи погибшего в ДТП с артистом курьера Сергея Захарова.

"Я сильно сомневаюсь, что жалобы новых представителей защиты актёра смогут изменить ситуацию к лучшему. Не знаю, насколько профессионально было писать, что у Михаила Ефремова проблемы с психикой или что-то в этом духе", — отметил Добровинский.

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"Могу не выдержать": Ефремов попросил у суда снисхождения из-за расстройства психики и алкогольной зависимости

Ранее стало известно, что Второй кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор Ефремову 15 сентября. Напомним, в ней адвокаты артиста Роман Филиппов и Пётр Хархорин указывают на то, что тюремный срок в семь с половиной лет для актёра слишком суровый. Осуждённый просит суд учесть искреннее раскаяние перед потерпевшими и возмещение им морального ущерба.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру

Как сообщал Лайф, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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