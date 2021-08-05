"Зе-команда живёт в параллельной реальности": В Раде предрекли Украине катастрофу из-за Зеленского
Ежедневный рост цен буквально на всё уже довёл людей до нищеты, отметил депутат Юрий Бойко.
Фото © ТАСС / EPA / Sergey Dolzhenko
Грядущий рост цен на электроэнергию и газ станет настоящей катастрофой для жителей Украины. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко.
По словам парламентария, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает.
"Долги населения за ЖКХ-услуги составляют около 70 млрд гривен. Субсидию получить невозможно. Ежедневный рост цен буквально на всё уже довёл людей до нищеты. Однако власть считает, что тарифы можно повышать и дальше. Так, эксперты прогнозируют рост стоимости отопления уже осенью на 30–40%", — приводятся слова Бойко на сайте партии.
Политик добавил, что ОПЗЖ давно зарегистрировала в парламенте пакет законопроектов, которые направлены на снижение тарифов, однако власть упорно игнорирует эти инициативы оппозиционеров. Бойко призвал установить мораторий на повышение тарифов, а украинский газ направить на нужды населения и обеспечить им предприятия. Также сопредседатель партии считает, что важно обеспечить субсидиями всех нуждающихся.
"Однако у "слуг народа", видимо, другие цели и задачи. Эта Зе-команда живёт в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", — заключил оппозиционер.
Напомним, ранее украинцев предупредили об очередном повышении тарифов на электроэнергию. При этом власти признали, что для некоторых слоёв населения даже нынешние цены непосильны. По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в отопительный сезон цены на услуги ЖКХ в стране вырастут на 70 процентов.
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