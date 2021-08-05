Грядущий рост цен на электроэнергию и газ станет настоящей катастрофой для жителей Украины. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

По словам парламентария, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает.

"Долги населения за ЖКХ-услуги составляют около 70 млрд гривен. Субсидию получить невозможно. Ежедневный рост цен буквально на всё уже довёл людей до нищеты. Однако власть считает, что тарифы можно повышать и дальше. Так, эксперты прогнозируют рост стоимости отопления уже осенью на 30–40%", — приводятся слова Бойко на сайте партии.

Политик добавил, что ОПЗЖ давно зарегистрировала в парламенте пакет законопроектов, которые направлены на снижение тарифов, однако власть упорно игнорирует эти инициативы оппозиционеров. Бойко призвал установить мораторий на повышение тарифов, а украинский газ направить на нужды населения и обеспечить им предприятия. Также сопредседатель партии считает, что важно обеспечить субсидиями всех нуждающихся.

"Однако у "слуг народа", видимо, другие цели и задачи. Эта Зе-команда живёт в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", — заключил оппозиционер.