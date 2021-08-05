Минобороны Украины готовит план на случай "широкомасштабного вторжения"

Министерство обороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, в том числе широкомасштабное вторжение. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Я сейчас сюда приехал с совещания министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того, что нас ожидает. На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее", - сказал Арестович.

По его словам, Минобороны Незалежной анализирует информационное влияние российско-белорусских учений "Запад-2021" на Украину, страны Балтии и Польшу. В Киеве в ответ подготовили учения "Совместные усилия-2021", которые пройдут во время активной фазы "Запада-2021". Арестович добавил, что вооружённые силы Украины могут выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям, самым опасным из которых является "широкомасштабное вторжение".

Учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация.