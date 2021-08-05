Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции россиянин назвал возможную причину смертельной аварии
Также Сергей Кремнёв рассказал, как пытался с помощью плиты раскачать автобус, чтобы вытащить застрявшую пассажирку.
Фото © Соцсети
Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции россиянин подробно рассказал о смертельной аварии. Видео © LIFE / Соцсети
В Самаре приземлился самолёт с 10 российскими туристами, пострадавшими в ДТП в Турции. Один из них, Сергей Кремнев, рассказал Лайфу о подробностях смертельной аварии.
"То, что произошло, не пожелаешь никому не пережить. Это была трагедия. Мы обошлись лёгкими травмами, а для кого-то это была горечь, видеть это дело было, конечно, сложно", — отметил Сергей.
По словам россиянина, когда автобус собирал туристов и заехал в последний отель, пассажиры почувствовали запах тормозных колодок. Водитель вышел, чтобы осмотреть заднее колесо, при этом запах усиливался. Затем шофёр около пяти-семи минут что-то делал с колесом.
"Я лично не видел, но одна из пострадавших говорила, что он чуть ли не снимал и водой поливал на тормозной диск, то есть возможно он закипел", — считает Кремнев.
В момент аварии, продолжил собеседник Лайфа, почти все пассажиры дремали. Внезапно машину повело на встречную полосу и открывшие глаза пассажиры увидели ужасающую картину — автобус летит в столб.
"Мы пробили ограждение разделительной полосы и вылетели на встречку... Скорость была небольшая, тормозной путь был короткий, но из-за того, что часть пассажиров прижало, они погибли, — добавил Сергей.
Также Кремнев рассказал, как спасал застрявших в автобусе соотечественников. Мужчина через люк увидел, что одна из пассажирок просит помощи. Сергей попытался поднять автобус, но сил не хватало, поэтому он схватил плиту и принялся его раскачивать.
"Начал его раскачивать, думал, может хватит ей, чтобы вытащить себя. Но также увидел, что лежит девочка, буквально, на ней и не реагирует. Я забежал в салон, вытащил эту девочку и уже начал звать на помощь, чтобы помогли перевернуть автобус.. перевернули и тогда я уже увидел, что два человека были под автобусом, которым уже нельзя было помочь", — заключил Кремнев.
Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат вечером 2 августа. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, 15 человек выписаны из стационаров, в больнице под наблюдением медиков продолжают лечение пятеро туристов.
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