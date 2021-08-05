Автобус с вахтовиками перевернулся после столкновения с грузовиком в Кузбассе

В Кемеровской области вахтовый автобус на базе КамАЗа столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском муниципальном округе. В распоряжении Лайфа оказались фото с места инцидента, который произошёл на 157-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк.















"По предварительным данным, водитель автомобиля "Хёндай" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок", — сообщили в ГУ МВД по региону.

В момент ДТП в автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовике — водитель и один пассажир. 11 человек пострадали и были доставлены в больницу. По информации Лайфа, четверых из них ожидает госпитализация. Известно, что автобус перевозил работников компании "Кузбассразрезуголь".