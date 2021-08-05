В США испугались "угрожающих НАТО" гиперзвуковых ракет на российских подлодках

Российские подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами являются серьёзной угрозой для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Чёрного моря. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн.

По его словам, гиперзвуковое оружие крайне опасно при любом способе запуска.

"Остановить ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляет собой сложную задачу для любых сил, а запуск с подводных лодок создаёт дополнительные проблемы", — отметил Осборн.

Военный эксперт добавил, что стационарные площадки для запуска ракет наземного базирования могут быть заранее распознаны, а вот подводные лодки скрываются в океане перед атакой, и это усложняет защиту от гиперзвукового оружия. Также опасность, по словам Осборна, представляют новые технологии, снижающие уровень шума, благодаря этому подлодки достигают прибрежных районов, недоступных для надводных кораблей с глубокой осадкой.

"Албания и Болгария могут оказаться в большой опасности", — заключил обозреватель.