Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио.

Наша команда в полуфинале в четырёх партиях победила соперников из Бразилии — 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, который на церемонии открытия Игр нёс флаг ОКР. Он принёс команде 22 очка.