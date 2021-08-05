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Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио

Решающий матч и игра за бронзовые медали запланированы на субботу, 7 августа.

5 августа, 06:18
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио.

Наша команда в полуфинале в четырёх партиях победила соперников из Бразилии — 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, который на церемонии открытия Игр нёс флаг ОКР. Он принёс команде 22 очка.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Позднее во втором полуфинале сыграют сборные Франции и Аргентины. Решающий матч и игра за бронзовые медали запланированы на субботу, 7 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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