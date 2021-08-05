Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио
Решающий матч и игра за бронзовые медали запланированы на субботу, 7 августа.
Фото © Олимпийский комитет России
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио.
Наша команда в полуфинале в четырёх партиях победила соперников из Бразилии — 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, который на церемонии открытия Игр нёс флаг ОКР. Он принёс команде 22 очка.
Позднее во втором полуфинале сыграют сборные Франции и Аргентины. Решающий матч и игра за бронзовые медали запланированы на субботу, 7 августа.
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