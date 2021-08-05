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Российский боксёр Батыргазиев завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Награда стала для сборной России 55-й на Играх в японской столице. В общекомандном зачёте нашим спортсменам удалось опередить Великобританию.

5 августа, 06:58
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский боксёр Альберт Батыргазиев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.

В решающем поединке он победил американца Дюка Рэгана. Бой завершился со счётом 3:2 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали кубинец Ласаро Альварес и Сэмюэл Такьи, представляющий Гану.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 55 медалей (15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены вернулись на пятую позицию, опередив Великобританию. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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