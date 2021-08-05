Российский боксёр Батыргазиев завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Награда стала для сборной России 55-й на Играх в японской столице. В общекомандном зачёте нашим спортсменам удалось опередить Великобританию.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский боксёр Альберт Батыргазиев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.
В решающем поединке он победил американца Дюка Рэгана. Бой завершился со счётом 3:2 в пользу нашего спортсмена.
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали кубинец Ласаро Альварес и Сэмюэл Такьи, представляющий Гану.
Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 55 медалей (15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены вернулись на пятую позицию, опередив Великобританию. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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