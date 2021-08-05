Российский боксёр Батыргазиев завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Российский боксёр Альберт Батыргазиев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.

В решающем поединке он победил американца Дюка Рэгана. Бой завершился со счётом 3:2 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали кубинец Ласаро Альварес и Сэмюэл Такьи, представляющий Гану.