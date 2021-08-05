Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 74 кг.

В финале он встретится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Кроме него решающая схватка ждёт ещё одного нашего вольника Заура Угуева, который сразится в весовой категории до 57 кг.