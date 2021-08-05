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Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио

Совсем скоро за золото поборется другой представитель нашей страны в этом виде спорта Заур Угуев.

5 августа, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 74 кг.

Российский боксёр Батыргазиев завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Российский боксёр Батыргазиев завоевал золото на Олимпиаде в Токио

В полуфинальной схватке он был сильнее представителя Казахстана Данияра Кайсанова — 11:0.

В финале он встретится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Кроме него решающая схватка ждёт ещё одного нашего вольника Заура Угуева, который сразится в весовой категории до 57 кг.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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