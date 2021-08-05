Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио
Совсем скоро за золото поборется другой представитель нашей страны в этом виде спорта Заур Угуев.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 74 кг.
В полуфинальной схватке он был сильнее представителя Казахстана Данияра Кайсанова — 11:0.
В финале он встретится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Кроме него решающая схватка ждёт ещё одного нашего вольника Заура Угуева, который сразится в весовой категории до 57 кг.
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